Mbappe nepôjde do Saudskej Arábie, odmietol diskusiu s Al-Hilalom

Paríž 27. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe odmietol diskusiu s predstaviteľmi saudskoarabského klubu Al-Hilal, ktorí za ním pricestovali do Paríža a mali mu ponúknuť lukratívny ročný plat siahajúci k čiastke 700 miliónov eur. Informoval o tom denník L´Equipe.



Al-Hilal predložil hráčovmu zamestnávateľovi Parížu St. Germain ponuku 300 miliónov eur. Francúzsky šampión stratil záujem o 24-ročného útočníka a dal Al-Hilalu povolenie rokovať s ním. Funkcionári saudskoarabského klubu pricestovali v stredu do francúzskej metropoly, Mbappe však s nimi odmietol akúkoľvek debatu na tému jeho prestupu.



Reprezentačný kanonier má platnú zmluvu s PSG do leta budúceho roka, no už dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži. Mbappe by chcel naplniť zmluvu a presunúť sa do nového klubu ako voľný hráč v roku 2024. Prezident klubu z Parku princov Nasser Al-Khelaifi to však rázne odmieta. Zahraničné médiá už informovali aj od "predzmluve" najlepšieho kanoniera Ligue 1 s Realom Madrid.