Mbappe nesúhlasí s dvojročným formátom MS: Úroveň klesne

Paríž 27. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe nesúhlasí s navrhovaným novým formátom majstrovstiev sveta. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa snaží získať podporu pre model, pri ktorom by sa turnaj konal každé dva roky.



Podľa kanoniera Paríža St. Germain by sa tým znížila úroveň šampionátu. Mbappe vsietil na MS 2018 v Rusku štyri góly a výrazne prispel k zisku titulu. "MS sú výnimočné, pretože sa konajú raz za štyri roky. Ak by sa uskutočnili každé dva, má to bližšie k bežnému zážitku," uviedol Mbappe pre agentúru AFP . "Ľudia chcú kvalitu a emócie, ak budú MS každé dva roky, úroveň klesne." dodal.