Mbappe, Neymar a Verratti chýbajú na súpiske PSG pre zápas s Lorientom

Paríž 12. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe nefiguroval na súpiske Paríža Saint-Germain pre úvodný zápas novej sezóny Ligue 1 proti FC Lorient (v sobotu o 21.00 h). Podľa informácií denníka L'Equipe by mal 24-ročný útočník chýbať aj v ďalšom ligovom stretnutí proti FC Toulouse, ktoré je na programe 19. augusta. Na zápasovej súpiske PSG neboli ani Brazílčan Neymar a taliansky stredopoliar Marco Verratti.



Mbappe má s PSG platnú zmluvu do leta budúceho roka, no už dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži. Do nového klubu by sa chcel presunúť ako voľný hráč v roku 2024. O majstra sveta z roku 2018 a vicemajstra sveta z Kataru 2022 sa zaujíma najmä Real Madrid, podľa agentúry DPA sa už so španielskym klubom dohodol, že ho posilní o rok. Vedenie PSG sa netají zámerom predať Mbappeho už v tomto prestupovom období, aby kanonier neodišiel zadarmo. Neumožnilo mu trénovať s A-tímom a začalo rokovať s inými klubmi.



Francúzsky útočník odohral pred novou ligovou sezónou len jeden prípravný zápas proti Le Havre, v ktorom strelil gól. Zvyšné štyri stretnutia vynechal, pripomenula agentúra AFP.



Neymara trápi vírusová infekcia, pre ktorú vynechal piatkový tímový tréning. Pripravoval sa len individuálne. Brazílsky útočník je podľa francúzskych médií takisto na odchode. Pred pár dňami informoval vedenie klubu, že chce z Parku princov odísť už toto leto. Podľa AFP je PSG otvorený aj predaju Verrattiho.



Do Paríža prišiel v lete po pôsobení v milánskom Interi slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý by mohol v sobotu proti Lorientu absolvovať súťažný debut v drese PSG. Šampión Ligue 1 získal v tomto prestupovom období zatiaľ 9 hráčov, v sobotu dotiahol aj príchod útočníka Ousmanea Dembeleho z FC Barcelona.