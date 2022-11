Mbappe nie je na odchode z Paríža, kouč Galtier: PSG jednoducho miluje

Paríž 26. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe je v Paríži St. Germain šťastný a nechystá sa odísť, tvrdí tréner tímu Christophe Galtier. Zároveň pripustil, že o zotrvaní Argentínčana Lionela Messiho v klube zatiaľ nie je rozhodnuté.



Na konci predchádzajúcej sezóny bol Mbappe na pokraji prestupu do Realu Madrid, no napokon sa rozhodol zostať a s Parížanmi podpísal zmluvu na ďalšie tri roky. Významnú rolu v tomto rozhodnutí zohrali podľa dohadov peniaze. "Nemyslím si, že mu šlo o peniaze, pretože tie majú všetci futbalisti svetovej triedy, či už v Španielsku, v Anglicku alebo vo Francúzsku. Myslím, že Kylian jednoducho miluje PSG. Ak je šťastný, prečo by tu nemohol byť aj v budúcej sezóne? Keď si užíva hru a cíti, že je súčasťou tímu, ktorý dokáže vyhrávať a zdolávať veľké výzvy, nemá dôvod odísť," uviedol parížsky kouč. Na otázku, či verí, že je 23-ročný útočník v PSG šťastný, odpovedal: "Áno, samozrejme. Zaručene."



Zmluva Lionela Messiho v Paríži vyprší už v júni budúceho roka a nie je jasné, či sa ju rozhodne predĺžiť. "Existuje veľa parametrov. Prvá vec je túžba. Chce pokračovať v PSG? Je tu šťastný? Tieto typy rozhodnutí sú záležitosťou hráča a športového riaditeľa Luisa Camposa," vysvetlil Galtier podľa agentúry DPA.