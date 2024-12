Mbappe odcestuje s Realom na finále Interkontinentálneho pohára

Madrid 16. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe pocestuje s Realom Madrid do Dauhy na finále Interkontinentálneho pohára. Dvadsaťpäťročný útočník pre zranenie ľavého stehna vynechal sobotňajší ligový zápas na pôde Rayo Vallecano (3:3). "Biely balet" čaká v stredu (18.00 SEČ) boj o trofej proti mexickému tímu CF Pachuca.



"Mbappe čiastočne trénoval s tímom a trochu aj samostatne,“ uviedol Real vo vyhlásení po poslednom tréningu pred cestou do Dauhy. Francúz utrpel zranenie ľavého stehna v stretnutí Ligy majstrov (10.12.) na ihrisku Atalanty Bergamo (3:2). Útočník otvoril skóre v 10. minúte, no po polhodine hry šiel z trávnika dole.



Tréner Carlo Ancelotti pred duelom s Vallecanom uviedol, že jeho zranenie nie je vážne a bude mimo hry len krátko. Slová talianskeho kouča sa naplnili a Mbappe by mal byť k dispozícii tímu na štadióne Lusail, kde sa hralo finále uplynulých MS.



Interkontinentálny pohár spája víťazov kontinentálnych turnajov, pričom Real ako víťaz európskej Ligy majstrov postúpil priamo do finále.