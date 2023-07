Mbappe opustil tím Paríž St. Germain, jeho budúcnosť je nejasná

Londýn 22. júla (TASR) - Kylian Mbappe nebude cestovať s futbalistami Paríža St. Germain na prípravné zápasy do Japonska. Francúzsky futbalový klub oznámil káder na turné do Ázie v piatok, ale hviezdny útočník na zozname nového trénera Luisa Enriqueho nie je. Naopak v zostave nechýba slovenský stopér Milan Škriniar.



Dôvod absencie Mbappeho klub nezverejnil, ale môže za tým byť jeho túžba opustiť Paríž. Kanonier totiž v lete oznámil, že neplánuje predĺžiť zmluvu v Parku princov.



Mbappe uviedol, že chce ešte odohrať jednu sezónu v PSG, ale to by znamenalo, že v lete odíde zadarmo. Podľa viacerých médií má veľký záujem o jeho služby Real Madrid.



Vicemajster sveta z Kataru 2022 a strelec hetriku vo finále proti Argentíne odohral v piatok prípravný zápas proti Le Havre a spečatil gólom víťazstvo 2:0.



Do Japonska cestuje s PSG Mbappeho mladší brat, 16-ročný Ethan a v nominácii nechýba ani brazílsky ofenzívny klenot Neymar, o ktorého budúcnosti sa takisto špekuluje.



Na východe Ázie nastúpi parížsky klub v utorok proti saudskoarabskému Al Nassr s hviezdnym Cristianom Ronaldom, v Ósake sa stretne aj s miestnym Cerezom, potom si zmeria v Tokiu sily s bývalým zamestnávateľom Škriniara Interom Miláno a napokon s kórejským Jeonbuk Motors. Informáciu priniesla agentúra DPA.