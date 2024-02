Mbappe po menšom zranení už trénuje s tímom Paríža St. Germain

Paríž 11. februára (TASR) - Kylian Mbappe bude futbalistom Paríža St. Germain k dispozícii v stredajšom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Realu Sociedad San Sebastian. Z menšieho zranenia päty sa už zotavil a vrátil sa do tréningového procesu.



Mbappe sa zranil v strede týždňa v pohárovom súboji s Brestom a nefiguroval v zostave v sobotnom domácom dueli francúzskej ligy proti Lille (3:1). "Ak by to bolo finále, nastúpil by. V stredu už bude stopercentne fit," vyhlásil pre agentúru AFP tréner úradujúceho francúzskeho šampióna Luis Enrique.