Mbappe po neúspešných futbalových ME spomenul koniec v reprezentácii

Paríž 19. júna (TASR) - Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel Le Graet prezradil, že Kylian Mbappe uvažoval, že skončí v reprezentácii. Kanonier "Les Bleus" to spomenul vo frustrácii po neúspechu na minuloročných ME.



Dvadsaťtriročný hráč Parížu St. Germain nedokázal skórovať ani raz v štyroch zápasoch Francúzska a v osemfinále neuspel ani v jedenástkovom rozstrele. Čelil za to výraznej kritike od fanúšikov. "Cítil, že federácia ho nebránila dostatočne. Povedal, že končí priamo v mojej kancelárii. Koniec na turnaji ho frustroval, tak ako nás všetkých. Je to víťazný typ. Zároveň je však oveľa tímovejší hráč, ako si ľudia myslia," povedal Le Graet podľa DPA.