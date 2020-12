Mbappe poďakoval Tuchelovi za prácu v PSG

Paríž 25. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe sa poďakoval trénerovi Thomasovi Tuchelovi za prácu, ktorú odviedol v Paríži St. Germain. Vedenie klubu odvolalo Nemca po stredajšom ligovom zápase so Štrasburgom napriek tomu, že jeho zverenci zvíťazili 4:0.



"Žiaľ, taký je futbal. Nikto však nezabudne na tvoj prínos. Napísal si peknú kapitolu histórie tohto klubu a za to ti patrí vďaka," uviedol Mbappe na svojom instagrame.



Tuchel pôsobil v Paríži od roku 2018 a získal dva ligové tituly, v minulej sezóne aj Francúzsky a Ligový pohár, navyše doviedol tím do finále Ligy majstrov, kde však prehral s Bayernom Mníchov 0:1. Podľa médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Mauricio Pochettino. Informovala o tom agentúra DPA.