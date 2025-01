Mbappe podľa Neymara žiarlil na jeho vzťah s Messim v PSG

Sao Paulo 17. januára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar prezradil, že jeho bývalý spoluhráč z Paríža St. Germain Kylian Mbappé začal "žiarliť" na jeho vzťah s Lionelom Messim. Argentínsky útočník prišiel do francúzskeho klubu v roku 2021 z FC Barcelona. Tridsaťdvaročný Neymar to spomenul v podcaste krajana a bývalého kanoniera Romaria.



Neymar opustil PSG v roku 2023, keď prestúpil do saudskoarabského Al-Hilal. Podľa vlastných slov mal na začiatku s Mbappem dobré vzťahy. "Na začiatku sme spolu vychádzali. Neskôr som s ním mal problémy, pohádali sme sa. Vždy som mu však hovoril, že bude jeden z najlepších, pomáhal som mu, rozprával sa s ním. Chodil ku mne domov, občas sme zašli na večeru," prezradil brazílsky útočník podľa AFP.



Mbappeho správanie sa však podľa Neymara zmenilo Messiho príchodom do klubu. Obaja hráči sa poznali z ich úspešného pôsobenia v Barcelone medzi rokmi 2013 až 2017. "Prežili sme spolu dobré roky, ale potom, keď prišiel Messi, myslím si, že Kylian začal trochu žiarliť. Nechcel sa o mňa s nikým deliť, neskôr sa začali hádky a prišlo k zmene správania," vyhlásil Neymar.



Podľa neho za neúspechom trojice hviezd PSG stojí nedostatok tímovej spolupráce. "Musíte si uvedomiť, že nehráte sami. Musíte mať ostatných na svojej strane. Ja som najlepší, ale kto mi prihrá? Bolo to o egách, takže to nemohlo fungovať," dodal Brazílčan.



Neymar sa odmietol vyjadriť k svojej budúcnosti v súvislosti s mediálnymi špekuláciami, že by sa mohol vrátiť do rodnej krajiny alebo odísť do zámorskej Major League Soccer (MLS). Počas svojho angažmánu v Saudskej Arábii bojoval so zraneniami, za 16 mesiacov odohral len niekoľko zápasov. Napriek tomu, že zdôraznil svoju spokojnosť so životom v ázijskej krajine, poznamenal, že "za šesť mesiacov sa môže všetko zmeniť".