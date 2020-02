Mbappé povzbudil mládež z francúzskych predmestí

Paríž 26. februára (TASR) – Francúzsky futbalista Kylian Mbappé v stredu publikoval prostredníctvom sociálnych médií otvorený list, venovaný mladým ľuďom vo Francúzsku. Chce ním podporiť a povzbudiť mládež, ktorá podobne ako on vyrastá na predmestiach so zlou reputáciou. Informuje o tom portál sports.fr.



Chlapec z Bondy, teda predmestia na severovýchode Paríža priznáva, že v prostredí sídlisk ovplyvňuje život chudoba. "To ale neznamená, že nemôžeme snívať," upozornil. Preto vo svojom liste spomína kľúčové udalosti svojho života, ktoré ho doviedli v 21 rokoch k titulom a víťazstvám a verí, že jeho príklad môže inšpirovať druhých, aby sa nebáli nielen veriť, ale ísť za svojimi snami a lepším zajtrajškom.



Zároveň vo svojom liste upozorňuje na stereotypy v myslení verejnosti. "Ľudia často hovoria o predmestiach v negatívnom duchu, často hovoria o delikventoch, akoby sa tam priamo rodili. Tých, ktorí porušujú zákon však nájdete všade,“ skonštatoval. "A môžem vám povedať, že ako malý som často videl tých najtvrdších chlapcov z nášho predmestia, ako pomohli s nákupom mojej starej mame. Škoda len, že o tom sa nikde nehovorí, stále sa spomína len to zlé,“ dodal Mbappé.