Mbappe požaduje od PSG 263 miliónov eur za porušenie kontraktu

Kylian Mbappé z Realu Madrid sa zrazil s Pepom Chavarriom z Raya pri pokuse o skórovanie počas zápasu španielskej futbalovej La Ligy medzi Rayom Vallecano a Realom Madrid v Madride v Španielsku v nedeľu 9. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Dlhotrvajúci spor medzi Mbappem a PSG sa dostal v pondelok na súd v Paríži.

Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe požaduje od svojho bývalého zamestnávateľa Paríža Saint-Germain celkovo 263 miliónov eur za nevyplatené mzdy, porušenie kontraktu a údajné zlé zaobchádzanie zo strany úradujúceho majstra Ligue 1.

Dlhotrvajúci spor medzi Mbappem a PSG sa dostal v pondelok na súd v Paríži. Klub naopak požaduje v tejto záležitosti od francúzskeho reprezentanta 240 miliónov eur ako kompenzáciu za nezrealizovaný transfer do saudskoarabského Al-Hilalu v roku 2023. PSG mal zinkasovať za Mbappeho podľa BBC 300 miliónov eur.

Mbappe odmietal po stroskotaní prestupu podpísať nový kontrakt, napokon o rok neskôr odišiel do Realu Madrid. Pôvodne požadoval od PSG 55 miliónov za nevyplatené mzdy a bonusy.
