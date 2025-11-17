< sekcia Šport
Mbappe požaduje od PSG 263 miliónov eur za porušenie kontraktu
Dlhotrvajúci spor medzi Mbappem a PSG sa dostal v pondelok na súd v Paríži.
Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe požaduje od svojho bývalého zamestnávateľa Paríža Saint-Germain celkovo 263 miliónov eur za nevyplatené mzdy, porušenie kontraktu a údajné zlé zaobchádzanie zo strany úradujúceho majstra Ligue 1.
Dlhotrvajúci spor medzi Mbappem a PSG sa dostal v pondelok na súd v Paríži. Klub naopak požaduje v tejto záležitosti od francúzskeho reprezentanta 240 miliónov eur ako kompenzáciu za nezrealizovaný transfer do saudskoarabského Al-Hilalu v roku 2023. PSG mal zinkasovať za Mbappeho podľa BBC 300 miliónov eur.
Mbappe odmietal po stroskotaní prestupu podpísať nový kontrakt, napokon o rok neskôr odišiel do Realu Madrid. Pôvodne požadoval od PSG 55 miliónov za nevyplatené mzdy a bonusy.
