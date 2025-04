Mbappe požaduje od PSG doplatiť 55 miliónov eur

Paríž 10. apríla (TASR) - Právny tím francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho požaduje od Parížu Saint-Germain vyplatenie 55 miliónov eur v rámci nevyplatenej mzdy. V reakcii na túto snahu už požiadali súd v Paríži o začatie konania.



„Tento príbeh už trvá viac ako rok. Práve toľko bola lehota na vyriešenie tejto záležitosti čo najpokojnejším spôsobom. Prišlo k rozhodnutiu, ideme do útoku. Kylianovi Mbappemu stále chýba 55 miliónov,“ vyhlásil podľa agentúry AP jeho hlavná právnička Delphine Verheydenová.



Zároveň povedala, aby sa do riešenia tejto situácie vložil aj francúzsky minister športu a napadol rozhodnutie Odvolacej komisie Francúzskej futbalovej federácie, podľa ktorej nešlo o splatnú pohľadávku Mbappeho voči PSG. Verheydenová požiada aj Európsku futbalovú úniu (UEFA), či nejde o porušenie mzdových povinností. Ak by PSG uznali vinným, tak by mohol prísť o licenciu.