Mbappe pre chorobu vynechá aj duel s Pachucou

Palm Beach Gardens 21. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe pre chorobu nenastúpi ani v druhom zápase Realu Madrid na MS klubov v USA. Dvadsaťšesťročný útočník ani neodcestoval so španielskym klubom do Charlotte na nedeľný duel H-skupiny s mexickou Pachucou.



Mbappeho hospitalizovali vo štvrtok s akútnou gastroenteritídou, deň predtým vynechal úvodný zápas na klubovom šampionáte proti Al Hilalu (1:1). Neskôr ho z nemocnice prepustili. Podľa AFP sa jeho zdravotný stav mierne zlepšil, no nie je ešte pripravený hrať.



Realu patrí po zaváhaní so saudskoarabským tímom v tabuľke druhé miesto, skupinu vedie trojbodový Salzburg, ktorý na úvod zdolal Pachucu 2:1.