Mbappe pre zranenie kolena vynechá odvetu s Benficou

Na snímke hráč Realu Madrid Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný útočník dokázal v uplynulých týždňoch hrať napriek bolestiam, no podľa denníka L'Equipe stredajší duel vynechá.

Autor TASR
Madrid 24. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe bude chýbať Realu Madrid v odvetnom súboji play off o osemfinále Ligy majstrov proti Benfice Lisabon. Dôvodom je zranenie kolena.

Dvadsaťsedemročný útočník dokázal v uplynulých týždňoch hrať napriek bolestiam, no podľa denníka L'Equipe stredajší duel vynechá. Real zvíťazil v prvom stretnutí na štadióne Benficy 1:0 gólom Viniciusa Juniora. Zápas v Lisabone prerušili na desať minút po konflikte medzi Viniciusom a Gianlucom Prestiannim, ktorého španielsky veľkoklub obvinil z rasizmu.

Tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa pôvodne uviedol, že Mbappe je k dispozícii na domácu odvetu a že si váži jeho prístup, keď hral aj cez bolesť. Neskôr počas utorka sa však rozhodlo, že najlepší strelec Realu v tejto sezóne v stredajšom zápase nenastúpi. Problémy s väzami v ľavom kolene sa mu vlečú už od vianočnej prestávky, pripomenula AFP.
