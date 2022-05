Mbappe predĺžil kontrakt s Parížom St. Germain do roku 2025

Paríž 21. mája (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe predĺžil kontrakt s Parížom St. Germain až do roku 2025. Potvrdilo to vedenie klubu. Dvadsaťtriročnému útočníkovi 30. júna končila platnosť zmluvy. Výrazný záujem o jeho služby mal Real Madrid, no Mbappe napokon odmietol ponuku španielskeho majstra a rozhodol sa zostať v PSG.



"Som presvedčený o tom, že v Paríži môžem ďalej futbalovo rásť, preto som sa rozhodol predĺžiť kontrakt. Budem sa snažiť podávať maximálne výkony a pomôcť klubu k zisku cenných trofejí," uviedol Mbappe, ktorý prišiel do Paríža z Monaca v auguste 2017 a pomohol mu získať štyri z piatich titulov v Ligue 1. Nazbieral 170 gólov a dostal sa na druhú priečku klubovej histórie za Edinsona Cavaniho, ktorý má na konte 200.