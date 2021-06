Mbappe premýšľa, či je PSG pre neho najlepšia možnosť

Paríž 12. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe vyvolal otázniky o svojom dlhodobom pôsobení v tíme Paríž St. Germain. Dvadsaťdvaročnému majstrovi sveta z roku 2018 vyprší platnosť kontraktu o rok.



Mbappe sa aktuálne sústredí na povinnosti vo francúzskej reprezentácii, no po skončení šampionátu ho čakajú rokovania o prípadnom predĺžení zmluvy v klube, ktorý v uplynulej sezóne nenaplnil očakávania. Parížania nedokázali obhájiť titul v Ligue 1 a netriumfovali ani v Lige majstrov. "Som na mieste, kde sa mi páči a kde sa cítim dobre. Ale je to pre mňa to najlepšie miesto? Zatiaľ nepoznám odpoveď," povedal v rozhovore pre France Football.



Francúzsky kanonier však z klubu nemieni utiecť bez dohody. "PSG rozumie mojim pocitom. Vedia, že nie som zákerný. Môj odchod nemusí prísť rýchlo. Musím však využiť každú šancu, ktorá sa mi naskytne. Bude treba vykonať správne rozhodnutie a to bude zložité."



O Mbappeho sa zaujímajú všetky najbohatšie kluby. Najviac sa spomína Real Madrid a Manchester City.