Mbappe sa expresne uzdravil, Ancelotti však nechce riskovať

Villeneuve-d'Ascq 1. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe sa zotavil zo zranenia stehenného svalu rýchlejšie, ako sa predpokladalo a odletel s hráčmi Realu Madrid na stredajší duel Ligy majstrov proti domácemu OSC Lille. Tréner Carlo Ancelotti však na predzápasovej tlačovej konferencii naznačil, že nechce v jeho prípade nič riskovať a nie je isté, či ho postaví do základnej zostavy.



Dvadsaťpäťročný útočník utrpel zranenie pred týždňom v dueli španielskej La Ligy proti Alavesu (3:2) a následne vynechal nedeľné derby s Atleticom (1:1). Podľa prvotných informácií mal chýbať obhajcovi titulu až do nadchádzajúcej reprezentačnej prestávky. Mbappe však odcestoval s výpravou Realu na stredajší súboj LM, čo zvýšilo šance, že sa kapitán francúzskej reprezentácie vrátiť včas, aby stihol duel v jeho rodnej krajine. "Uzdravil sa rýchlo. Včera ešte trénoval individuálne, no nestratil nič z fyzickej kondície," prezradil Ancelotti. "Dnes bude trénovať so zvyškom tímu a potom spravíme rozhodnutie o jeho štarte. Tá posledná vec, čo chceme urobiť, je riskovať. Ak však budeme cítiť, že neexistuje žiadne riziko, tak nastúpi od prvej minúty," citovala talianskeho kormidelníka agentúra AFP.



Majster sveta z roku 2018 dúfal, že si zahrá proti svojmu 17-ročnému bratovi Ethanovi, ktorý v lete odišiel z Paríža St. Germain do Lille. Mladšieho z bratov Mbappeovcov však vyradilo z hry zranenie.