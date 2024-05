Mbappe sa gólom rozlúčil s Parkom princov, PSG prehral 1:3

Paríž 13. mája (TASR) - Rozlúčkový domáci zápas kanoniera Kyliana Mbappeho vo farbách už istého francúzskeho šampióna Paríža St. Germain dopadol rozpačito. S kapitánskou páskou na rukáve sa mu síce podarilo skórovať, no jeho tím prehral 1:3 s Toulouse. Ešte viac ho mohlo mrzieť, že ho niektorí fanúšikovia pri úvodnom predstavovaní a tiež neskôr pri dotykoch s loptou vypískali. Reagovali tým na jeho piatkové vyhlásenie, že s PSG nepredĺži zmluvu a v lete odíde.



Drvivá väčšina z priaznivcov PSG sa však s ofenzívnou hviezdou rozlúčila pôsobivou choreografiou. Pred stretnutím rozvinuli transparent s nápisom: "Ako dieťa parížskeho predmestia si sa stal legendou PSG." Následne vyvesili na tribúne obraz majstra sveta z roku 2018 v jeho slávnej póze pri oslave gólu. Mbappe v piatok potvrdil, že po siedmich rokoch nepredĺži zmluvu s PSG. Médiá skloňujú jeho meno v súvislosti s odchodom do Realu Madrid. Do PSG prišiel Mbappe v roku 2017 z AS Monaco za 180 miliónov eur a za tím z francúzskej metropoly nastrieľal rekordných 256 gólov. Vyhral viacero trofejí, no triumfu v Lige majstrov sa nedočkal. V roku 2020 bol Paríž vo finále, túto sezónu ho v semifinále vyradila Borussia Dortmund.



"Fanúšikovia ho vytlieskali a vzdali mu úctu. Transparent bol krásny, choreografia pôsobivá. Kylian sa už v mladom veku stal legendou PSG," uviedol po stretnutí tréner Parížanov Luis Enrique. Ten doviedol tím do semifinále LM, vyhral Ligue 1 a vo finále Francúzskeho pohára nastúpi 25. mája proti Olympique Lyon.



Mbappe poslal PSG do vedenia v ôsmej minúte svojím 27. gólom v tomto ročníku Ligue 1, ktorým si upevnil vedenie v tabuľke kanonier. Hosťom sa však podarilo otočiť skóre. Náladu parížskym hráčom a divákom zdvihol po druhej ligovej prehre v sezóne aspoň záverečný ceremoniál s trofejou pre šampiónov. Vychutnal si ho aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. Od trénera Enriqueho dostal priestor v základnej zostave prvýkrát po troch zápasoch.



V základe bol aj v tejto sezóne sporadicky hrajúci Nordi Mukiele, ktorý nastúpil na pravom kraji obrany. "Je ťažké naskočiť do zápasu, keď nedostávam šancu pravidelne, ale snažím sa byť profesionál a pomôcť tímu. Táto sezóna pre mňa nebola dobrá, ani dnes som nepredviedol optimálny výkon, ale snáď v tej ďalšej vyjde slnko. Prvoradé však je, že sme získali titul. Som rád, že som aspoň málom pomohol tímu," uviedol Mukiele pre portál lequipe.fr.