Mbappe sa rozlúčil s PSG ziskom pohára: Neexistuje lepší spôsob

Paríž 26. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe odohral posledný zápas v drese Paríža Saint-Germain a rozlúčil sa ziskom trofeje vo Francúzskom pohári. Parížania v sobotu potvrdili zisk double víťazstvom nad Olympique Lyon (2:1) a Mbappe uviedol, že môže opustiť Park princov so vztýčenou hlavou. Dvadsaťpäťročný útočník bude v nasledujúcom ročníku s veľkou pravdepodobnosťou obliekať dres Realu Madrid, ale na oficiálne potvrdenie svojho budúceho zamestnávateľa si podľa vlastných slov počká.



"Neexistuje lepší spôsob, ako skončiť s trofejou. Je to naozaj dobrý pocit. Som šťastný, že som bol súčasť histórie PSG a že som sa do nej aspoň trochu zapísal," citovala Mbappeho agentúra AFP po finálovom stretnutí, v ktorom Parížania získali pätnástu trofej v Coupe de France. Z double sa radoval aj slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý strávil celý duel na lavičke náhradníkov. Dvadsaťdeväťročný obranca pridal do svojej zbierky šiestu trofej. Predtým získal majstrovský titul v Serie A s predošlým zamestnávateľom Interom Miláno. V drese "nerazzurri" sa tešil aj z dvoch triumfov v Coppa Italia a dvakrát uspel aj v talianskom Superpohári.



Úradujúci šampióni Ligue 1 dominovali najmä v prvom dejstve, keď na bránu súpera vyslali až osem striel, z toho dve sa skončili gólom. Favorita poslal v 22. minúte do vedenia Ousmane Dembele, ktorý si na zadnej žrdi našiel center Nuna Mendesa. Po polhodine hry viedlo mužstvo Luisa Enriqueho rozdielom dvoch gólov, keď sa na dvakrát presadil z tesnej blízkosti Fabian Ruiz. "Hrali sme s veľkým nasadením a boli sme skvelí na lopte. Máme za sebou veľmi dobrú sezónu. Boli by sme radi, keby sme zostali ešte týždeň a nešli na dovolenku, ale taký je život," uviedol kouč PSG Luis Enrique s odkazom na budúcotýždňové finále Ligy majstrov. Parížania pred jeho bránami stroskotali na Borussii Dortmund, ktorá vyzve v londýnskom Wembley Real Madrid (1. júna).



Lyončania dokázali znížiť po zmene strán zásluhou Jakea O´Briena, no Parížania si záver stretnutia postrážili. "Hráči sú sklamaní, ale nezabúdajme, že musíme byť hrdí na to, čo sme dokázali," povedal tréner Lyonu Pierre Sage. Olympique dokázal zachrániť nevydarený úvod sezóny, keď sa dostal na dno ligovej tabuľky. V druhej polovici sezóny však nazbieral viac bodov ako ktorýkoľvek iný klub v Ligue 1 a obsadil konečnú šiestu priečku, ktorá mu zaručila miestenku v Európskej lige. "Máme zmiešané pocity, no ak by ste nám začiatkom decembra povedali, že sa kvalifikujeme do pohárovej Európy a dostaneme do finále domáceho pohára, asi by tomu nikto neveril," dodal Sage.



Mbappemu na konci júna vyprší zmluva s PSG a podľa britského denníka Daily Mail už kúpil za 15 miliónov libier vilu v Madride. Španielsky denník La Razon uviedol, že dom, ktorý kúpil, sa nachádza na exkluzívnom madridskom predmestí La Moraleja a jeho susedmi by boli španielsky obranca a bývalý spoluhráč Sergio Ramos či hollywoodsky herec Richard Gere. "Chcel som sa rozlúčiť ziskom trofeje. Na všetko je čas a svoj budúci klub oznámim včas. Bude to v priebehu niekoľkých dní, ale stále neviem presne kedy. Je tu niekoľko detailov, ktoré treba vyriešiť," povedal Mbappe, ktorý sa v najbližších dňoch pripojí k národnému tímu "Les Bleus" pred blížiacimi sa ME v Nemecku (od 14. júna do 14. júla).



Finálový súboj medzi PSG a Lyonom zatienili incidenty, ktoré sa udiali skôr počas dňa. Podľa polície došlo na diaľnici približne 50 km južne od mesta Lille k stredu fanúšikov oboch táborov, pričom sa do neho zapojilo približne 100 priaznivcov Lyonu a asi 200 fanúšikov PSG. Výsledkom nepokojov bolo 20 zranených a dva horiace autobusy.