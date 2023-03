Mbappe sa stal najlepším strelcom PSG: Hrám, aby som prekonal rekordy

Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe zaznamenal 201. gól za Paríž Saint-Germain a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu. Útočník úradujúceho majstra sa presadil v nadstavenom čase, keď spečatil triumf 4:2 nad FC Nantes v sobotňajšom zápase 26. kola Ligue 1.



Mbappemu stačilo na tento rekord len 247 stretnutí. Do PSG prišiel z Monaka v roku 2017, keď mal osemnásť rokov. "Prišiel som sem ešte ako mladý hráč, ale veľa som sa tu naučil. Hrám preto, aby som prekonal rekordy a vždy som hovoril, že to chcem urobiť vo Francúzsku a v jeho hlavnom meste. Je to osobný úspech, ale prišiel som sem aj pre kolektívne triumfy," povedal Mbappe podľa agentúry AFP, ktorý vyrovnal predchádzajúci rekord Edinsona Cavaniho (200 gólov) v šlágri na ihrisku Marseille (3:0). Vtedy zaznamenal dva presné zásahy a po sobote sa osamostatnil na čele tejto štatistiky.



Dvadsaťštyriročný útočník je aj na prvom mieste v tabuľke strelcov prebiehajúcej sezóny Ligue 1. Na svojom konte má 18 gólov a štyri asistencie, druhý Kanaďan Jonathan David z Lille stráca dva presné zásahy.



Parížu Saint-Germain patrí v lige priebežná prvá priečka s náskokom jedenástich bodov pred Marseille, ktoré má o zápas menej. V stredu čaká Parížanov odveta v osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Bayernu Mníchov. V prvom stretnutí vyhral nemecký majster v Parku princov 1:0.