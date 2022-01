Mbappe sa údajne už dohodol s Realom Madrid na letnom príchode

Londýn 31. januára (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe vraj definitívne spojil svoju budúcnosť so španielskym Realom Madrid. Reprezentant "Les Bleus" sa už mal dohodnúť aj na ročnom plate 50 miliónov eur s vedením Realu, do ktorého príde v lete ako voľný hráč z Paríža St. Germain. V pondelok o tom informoval napríklad britský The Daily Mail.



Dvadsaťtriročnému majstrovi sveta z roku 2018 v Paríži v lete vyprší zmluva. Real ho chcel získať už v lete minulého roka, keď za neho ponúkol 185 miliónov eur. Francúzsky klub odmietol v nádeji, že sa mu hviezdneho hráča podarí presvedčiť o podpise novej zmluvy. O dohode zainteresovaných už informovali aj médiá v Španielsku (Marca) či Nemecku (Bild).



V minulosti športový riaditeľ PSG Leonardo viackrát obvinil Real z nedovoleného rokovania s hráčom, ktorý prišiel do Paríža v roku 2017 pôvodne na hosťovanie z AS Monaco. Real sa stretne v tejto sezóne v osemfinále Ligy majstrov práve s PSG.