Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Šport

Mbappe sa v pondelok vrátil do tréningového procesu Realu Madrid

.
Na snímke Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe sa v pondelok vrátil do tréningového procesu Realu Madrid. „Biely balet“ čaká v stredu štvrťfinálová odveta Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov.

Dvadsaťsedemročný kanonier strelil v úvodnom zápase jediný gól španielskeho tímu, ktorý na Bernabeu prehral 1:2. Zranenie utrpel počas piatkového ligového duelu s Gironou (1:1). Po stretnutí potreboval štichy na pravom obočí a vynechal nedeľný tréning, pripomenula agentúra DPA.
.

