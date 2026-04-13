Mbappe sa v pondelok vrátil do tréningového procesu Realu Madrid
Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe sa v pondelok vrátil do tréningového procesu Realu Madrid. „Biely balet“ čaká v stredu štvrťfinálová odveta Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov.
Dvadsaťsedemročný kanonier strelil v úvodnom zápase jediný gól španielskeho tímu, ktorý na Bernabeu prehral 1:2. Zranenie utrpel počas piatkového ligového duelu s Gironou (1:1). Po stretnutí potreboval štichy na pravom obočí a vynechal nedeľný tréning, pripomenula agentúra DPA.
