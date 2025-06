Mbappe sa vrátil späť do tréningového procesu Realu Madrid

Philadelphia 25. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe sa v stredu vrátil do tréningového procesu Realu Madrid. Dvadsaťšesťročný útočník „bieleho baletu“ vynechal úvodné dva zápasy na MS klubov v USA, keďže prekonal akútnu gastroenteritídu. Trénerovi Xabimu Alonsovi by mal byť k dispozícii na záverečný duel H-skupiny proti Salzburgu.



Real zverejnil na svojom oficiálnom webe fotografie zo stredajšieho tréningu, na ktorých je aj Mbappe. „Je na tom lepšie, zotavuje sa,“ povedal Alonso po víťazstve v druhom stretnutí s mexickým klubom Pachuca (3:1). Madridčania absolvovali tréning na Floride odkiaľ sa presunú na duel do Philadelphie. Informovala agentúra AFP.