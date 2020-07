Mbappe sa vyhol vážnejšiemu zraneniu, má vyvrtnutý členok

Paríž 25. júla (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe sa vyhol vážnejšiemu zraneniu po tvrdom zákroku kapitána AS St. Etienne Loica Perrina v piatkovom finále Francúzskeho pohára. Podľa spravodajského portálu Franceinfo nočné vyšetrenia v nemocnici na parížskom predmestí Neuilly-sur-Seine neodhalili žiadnu zlomeninu, kanonier Paríža St. Germain má členok "iba" vyvrtnutý. Klub to neskôr potvrdil s tým, že má značne poškodené väzy v členku.



Dĺžka liečby bude známa až po 48 hodinách, v závislosti od vývoja výronu. Každopádne, Mbappeho šance nastúpiť v budúcotýždňovom finále Ligového pohára proti Olympique Lyon (v piatok 31. júla) sú prakticky nulové, ohrozený je aj jeho štart v augustovom vyvrcholení Ligy majstrov.



PSG vo finále Francúzskeho pohára zdolal St. Etienne vďaka presnému zásahu Neymara 1:0, no jeho triumf zatienilo zranenie Mbappeho. Majster sveta z roku 2018 sa stal v 31. minúte terčom ostrého zákroku Perrina, po ktorom uvidel stopér AS červenú kartu. Mbappe si nechal pravý členok dlhší čas ošetrovať, napokon ho vystriedal Pablo Sarabia. "Každý, kto ten faul videl, mal obavy. Samozrejme, aj ja," povedal po zápase tréner PSG Thomas Tuchel.



Nemecký kouč zároveň nešetril kritikou na piatkového súpera. "Tretí duel so St. Etienne a tretia červená karta. Všetky v úvodných tridsiatich minútach," pripomenul Tuchel. Tréner "zeleno-bielych" Claude Puel sa snažil nájsť pre tvrdú hru svojho hráča vysvetlenie. "Snažil sa hrať loptu. Pravdou je, že Kylian bol v tej chvíli skrátka príliš rýchly," citovala kouča St. Etienne agentúra AFP. Parížanov po finále Ligového pohára následne čaká štvrťfinálový súboj Ligy majstrov v Lisabone, v ktorom nastúpia proti Atalante Bergamo (12. augusta).