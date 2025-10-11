Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mbappe sa zranil a nepomôže Francúzom na Islande

Na snímke Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Mbappe si zranil členok v piatkovom kvalifikačnom zápase proti Azerbajdžanu (3:0) a podľa FFF odcestoval späť do Madridu.

Autor TASR
Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzska futbalová federácia (FFF) na svojej oficiálnej webovej stránke oznámila, že útočník a kapitán tímu Kylian Mbappe nepocestuje do Reykjavíku na kvalifikačný zápas o MS 2026 proti Islandu pre zranenie členka. Francúzov čaká zápas v pondelok 13. októbra.

