Mbappe si otvoril strelecký účet v La Lige: Dúfal som, že sa to podarí

Madrid 2. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe si otvoril strelecký účet v španielskej La Lige. Dvadsaťpäťročný kanonier sa dočkal presného zásahu až vo štvrtom ligovom vystúpení v drese Realu Madrid a vďaka dvom gólom do siete Realu Betis zariadil víťazstvo "bieleho baletu" 2:0.



Mbappe strelecky mlčal od svojho debutu v Superpohári UEFA, keď sa presadil pri triumfe nad Atalantou Bergamo (2:0). Odvtedy na ligovej scéne vždy figuroval v základnej zostave a celkovo sa presadil až z deviatej strely do priestoru brány. Ako štvrtý hráč Realu v 21. storočí zaznamenal viac ako jeden presný zásah pri svojom otvorení streleckého účtu. Pred ním sa to podarilo trojici Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo a Javier "Chicharito" Hernandez. "Veľmi som dúfal, že skórujem na Santiago Bernabeu, na tomto mýtickom štadióne, najlepšom na svete. Najdôležitejšie však bolo vyhrať," citovala Mbappeho agentúra AFP.



Mbappe strelil prvý gól v 67. minúte, keď sa po efektnej pätičke Federica Valverdeho vyhol ofsajdovému postaveniu a zaznamenal víťazný presný zásah. Trojbodový zisk Realu potvrdil v 75. minúte z pokutového kopu, ktorého exekúciu mu prenechal brazílsky spoluhráč Vinicius Junior. "Po zápase s Las Palmas sme vedeli, že musíme vyhrať a to sa nám v náročnom zápase podarilo," povedal kapitán vicemajstrov Európy, ktorého pochválil jeho tréner Carlo Ancelotti. "Nikdy sme na neho nevyvíjali tlak, aby strieľal góly. Bol veľmi efektívny na ihrisku, mal veľa príležitostí. Je dôležité, aby skóroval, ale viac si ceníme prácu pre tím," povedal 65-ročný Talian.



Vďaka víťazstvu sa Real dostal na druhú priečku o štyri body za doposiaľ stopercentnú Barcelonu. "Máme túžbu a motiváciu zlepšiť výkony. Proti Betisu sme sa zlepšili a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Bol to dobrý zápas, oveľa viac podpory medzi všetkými a na medzinárodnú prestávku ideme s dobrým pocitom," dodal Ancelotti.



Druhýkrát v sezóne naplno bodovali hráči Girony. Tretí tím uplynulého ročníka La Ligy a jeden zo súperov ŠK Slovan Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov, uspel na pôde FC Sevilla 2:0. Katalánsky klub má na konte sedem bodov a patrí mu piata priečka.