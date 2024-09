Mbappe má svalové zranenie, podľa médií bude chýbať Realu tri týždne

Madrid 25. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe utrpel zranenie stehenného svalu a jeho účasť v nedeľnom mestskom derby s Atleticom je otázna. Podľa španielskych médií by mohol pauzovať až tri týždne. Útočník Realu Madrid nedohral utorkový víťazný duel 7. kola La Ligy proti CD Alaves (3:2), keď cítil diskomfort na ľavej nohe.



Tréner Carlo Ancelotti pôvodne zdôvodnil striedanie Mbappeho v 80. minúte jeho únavou, no stredajšie vyšetrenia potvrdili závažnejšie problémy. "Kylian Mbappe podstúpil testy pod dohľadom nášho lekárskeho tímu a na základe ich výsledkov mu bolo diagnostikované zranenie dvojhlavého stehenného svalu na ľavej nohe. Budeme jeho zdravotný stav ďalej monitorovať," uviedol úradujúci španielsky šampión vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Mbappe, ktorý prišiel do Realu pred sezónou z Paríža St. Germain, prispel k víťazstvu nad Alavesom jedným presným zásahom. V tomto ročníku nastrieľal v drese "bieleho baletu" už sedem gólov v deviatich zápasoch vo všetkých súťažiach. Podľa španielskych médií nenastúpi cez víkend v ligovom šlágri proti Atleticu, vynechá aj budúcotýždňový súboj Ligy majstrov s OSC Lille a nebude k dispozícii národnému tímu ani v dueloch Ligy národov proti Izraelu (10. októbra) a Belgicku (14. októbra).