Mbappe strelil 100. gól za PSG, svojmu klubu je vďačný

Paríž 6. decembra (TASR) – Francúzsky futbalista Kylian Mbappe zaznamenal pri sobotňajšom víťazstve Paríža St. Germain na pôde Montpellieru 3:1 jubilejný 100. gól v drese úradujúceho majstra Ligue 1. Na dosiahnutie tejto méty mu stačilo len 137 duelov.



Tréner Thomas Tuchel nechal pred budúcotýždňovým záverečným duelom v H-skupine Ligy majstrov proti Istanbulu Basaksehir oddychovať viacero opôr vrátane Neymara či Marca Verrattiho, aj 21-ročný útočník začal len na lavičke náhradníkov. Na ihrisko sa Mbappe dostal až v 78. minúte za stavu 2:1 pre PSG, keď najskôr na debutový gól Colina Dagbu odpovedal ešte pred odchodom do šatní Stephy Mavididi. Len minútu pred Mbappeho príchodom vrátil vedenie na stranu favorita Moise Kean. Práve Talian prenechal miesto Mbappemu, ktorý v nadstavenom čase usmernil ideálnu prihrávku Layvina Kurzawu a spečatil rezultát. PSG je na čele neúplnej tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Marseille, ktoré však odohralo o dva zápasy menej.



“Čakal som na to tri zápasy, spadol mi kameň zo srdca. Keď som podpísal zmluvu s PSG, nenapadlo by mi, že dám čo i len tri góly. Trojciferné číslo bolo naozaj len hudbou ďalekej budúcnosti a myslel som predovšetkým na to, ako sa stať lepším hráčom. Som tu už tri a pol roka. Mal som dobré i zlé momenty, no klub ma vždy podržal a som mu za to vďačný,“ povedal Mbappe, ktorý je štvrtý najlepší strelec v historických tabuľkách PSG. Pred ním sú len Portugalčan Pauleta (109), Švéd Zlatan Ibrahimovič (156) a Uruguajčan Edinson Cavani (200).



Mbappe prišiel do Paríža v auguste 2017 na hosťovanie, ktoré sa po roku zmenilo na trvalý prestup. Kontrakt mu vyprší v júni 2022.