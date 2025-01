Mbappe strelil prvý hetrik za Real Madrid: Moja adaptácia sa skončila

Madrid 26. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe sa v sobotu tešil zo svojho prvého hetriku v drese Realu Madrid. V zápase 21. kola španielskej La Ligy rozhodol o triumfe "bieleho baletu" na pôde Realu Valladolid 3:0 a svojmu tímu pomohol upevniť si pozíciu na čele tabuľky pred mestským rivalom Atleticom.



Real prišiel na trávnik posledného Valladolidu ako jasný favorit, čo potvrdil nielen konečný výsledok, ale aj štatistika. Madridčania mali nad súperom výraznú územnú (69-percentné držanie lopty) i streleckú (20:6) prevahu. Fantastický večer má za sebou najmä Mbappe, ktorý sa presadil z hry v 30. a 57. minúte a v nadstavenom čase druhého polčasu skompletizoval hetrik po premenenom pokutovom kope.



Dvadsaťšesťročný útočník skóroval v piatom zápase vo všetkých súťažiach v rade a s 15 ligovými gólmi zaostáva v tabuľke strelcov len o jeden zásah za lídrom Robertom Lewandowským z FC Barcelona. "Moja adaptácia v tíme sa skončila. Na trávniku sa cítim pohodlne, čo možno vidieť aj na tom, ako hrám so svojimi spoluhráčmi. Som veľmi šťastný za hetrik, ale ešte šťastnejší za víťazstvo," uviedol Mbappe podľa AP. S výkonmi francúzskeho reprezentanta je spokojný aj tréner tímu Carlo Ancelotti: "Dáva nám veľa. Za uplynulých pár mesiacov našiel svoj rytmus a to je pre nás očividne vzpruha."



Real má na vedúcej pozícii štvorbodový náskok pred Atleticom, ktoré doma zaváhalo s Villarrealom (1:1). Do kariet mu hrá aj výkonnostný pokles Barcelony, ktorá nezvíťazila už v štyroch ligových dueloch za sebou. Na tretej priečke za ním zaostávala o desať bodov a mala jeden zápas k dobru. "Po výsledku Atletica bolo veľmi dôležité vyhrať, pretože nás to dostalo pod trochu väčší tlak, aby sme to využili. Dáva nám to sebavedomie, ale až do 38. kola nie je koniec. Musíme víťaziť, pretože je pred nami dlhá cesta," pokračoval Mbappe.



Zaspať na vavrínoch nechce ani taliansky kormidelník. "V lige máme výhodu, ale je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, že je koniec. Dúfam, že v nadchádzajúcich zápasoch túto výhodu využijeme. Dôležité je neustále pridávať body. Musíme bojovať v každom stretnutí a súťažiť o ne," dodal Ancelotti. Jeho mužstvo sa najbližšie predstaví v stredajšom dueli Ligy majstrov, v záverečnom 8. kole hlavnej časti si zmeria sily s francúzskym Brestom. Postup do vyraďovacej fázy si tento týždeň zaistilo po domácom víťazstve nad Salzburgom 5:1.



Valladolid utrpel už 14. prehru v prebiehajúcej sezóne a na dne tabuľky figuruje o bod za Valenciou, ktorú v nedeľu čakal súboj na pôde Barcelony. "Musíme zlepšiť všetko. Obranu, hrateľnosť, zakončovanie, ale aj emocionálne a mentálne aspekty. Nemám krištáľovú guľu. Mám kapacitu pracovať a to robíme," povedal tréner tímu Diego Cocca podľa denníka Marca.