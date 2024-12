Mbappe strelil svoj 50. gól v Lige majstrov, no duel nedohral

Mohamed Salah z Liverpoolu (vľavo) a Daley Blind z Girony súperia o loptu počas futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Gironou a Liverpoolom na štadióne Estadi Montilivi v španielskej Girone v utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Anthony Ralston z tímu Celtic počas futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Dinamom Záhreb a Celticom, v utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Paríža St. Germain Nuno Mendes (vpravo) sa raduje po strelení gólu v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale RB Salzburg - Paríž St. Germain v Salzburgu 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Michael Olise z Bayernu oslavuje po strelení tretieho gólu svojho tímu s Thomasom Mullerom (v strede vľavo, Minjae Kimom (druhý sprava) a Konradom Laimerom (vpravo) počas úvodnej fázy futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Šachtarom Doneck a Bayernom Mníchov, utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke hráč Leverkusenu Jonathan Tah (vľavo) a hráč Interu Miláno Lautaro Martinez v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Bayer Leverkusen - Inter Miláno v Leverkusene 10. decembra 2024. Foto: TASR

Lois Openda z Lipska po nevydarenom výstrele počas futbalového zápasu Ligy majstrov UEFA proti Aston Ville v Red Bull Arene, utorok 10. decembra 2024, Lipsko, Nemecko. Foto: TASR/AP

Ismael Saibari z PSV, druhý sprava, počas futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Brestom a PSV Eindhoven na štadióne Roudourou, Guingamp, Francúzsko, utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Liga majstrov, 6. kolo:



FC Girona - FC Liverpool 0:1 (0:0)



Gól: 63. Salah (11 m)



Dinamo Záhreb - Celtic Glasgow 0:0



Atalanta Bergamo - Real Madrid 2:3 (1:1)



Góly: 45.+2 De Ketelaere (11 m), 65. Lookman - 10. Mbappe, 56. Vinicius, 59. Bellingham



Bayer Leverkusen - Inter Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 90. Mukiele



RB Salzburg - Paríž St. Germain 0:3 (0:1)



Góly: 30. Ramos, 72. Mendes, 85. Doue

/M. Škriniar (PSG) bol na lavičke/



Šachtar Doneck - Bayern Mníchov 1:5 (1:2)



Góly: 5. Kevin - 70. a 90.+3 Olise (prvý z 11 m), 11. Laimer, 45. Müller, 87. Musiala



RB Lipsko - Aston Villa 2:2 (1:1)



Góly: 27. Openda, 62. Baumgartner - 3. McGinn, 52. Duran



FC Bruggy - Sporting Lisabon 2:1 (1:1)



Góly: 24. Quaresma, 84. Nielsen - 3. Catamo



Stade Brest - PSV Eindhoven 1:0 (1:0)



Gól: 44. Le Cardinal



Bratislava 10. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na ihrisku Atalanty Bergamo 3:2 v utorňajšom zápase 6. kola skupinovej časti Ligy majstrov. Skóre otvoril v 10. minúte útočník hostí Kylian Mbappe, pre ktorého to bol 50. gól v najprestížnejšej európskej súťaži. Zápas sa pre neho skončil v 36. minúte, keď ho pre zranenie vystriedal Rodrygo.Mbappe sa stal vo veku 25 rokov a 356 dní druhým najmladším hráčom, ktorý dosiahol hranicu 50 gólov po Lionelovi Messim, ktorý mal 24 rokov a 284 dní, keď sa v roku 2012 dostal na túto métu. Mbappe potreboval k jej dosiahnutiu 79 zápasov, čo je štvrtý najlepší výkon v histórii. Päťdesiat gólov v Lige majstrov skôr strelili iba Ruud van Nistelrooy (62 zápasov), Messi (66) a Robert Lewandowski (77). Real si triumfom napravil chuť po prehrách v predošlých dvoch zápasoch LM s AC Miláno (1:3) a FC Liverpool (0:2). Po šiesetich zápasoch má na konte 9 bodov. Pre Atalantu to bola prvá prehra v hlavnej fáze LM, ktorou sa skončila jej 9-zápasová víťazná séria zápasov v LM a Serii A.Na čele 36-člennej tabuľky je FC Liverpool, ktorý naplno bodoval aj v šiestom zápase hlavnej fázy. Na ihrisku Girony triumfoval 1:0 po tom, čo Mohammed Salah skóroval z pokutového kopu v 63. minúte. Na konte má 18 bodov a so skóre 13:1. Girona prehrala v LM piaty zápas so šiestich, triumfovať dokázala iba nad Slovanom Bratislava (2:0).Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal so sľubnými gólovými príležitosťami na oboch stranách. Napriek tomu diváci gól nevideli a dočkali sa ho až po hodine hry. Donny van de Beek v šestnástke fauloval Luisa Diaza a hoci hlavný rozhodca najskôr nechal plynúť hru, po dodatočnej porade s VAR ukázal na biely bod. Salah poslal loptu z penalty k pravej žrdi, brankár Paulo Gazzaniga zvolil ľavú. Domáci sa snažili o vyrovnanie, Liverpool hrozil z brejkov, no ďalší gól už nepadol.V zápase medzi Dinamom Záhreb a Celticom Glasgow sa zrodila bezgólová remíza. Chorvátsky tím má po šiestich zápasoch bilanciu 2-2-2 a na konte 8 bodov. Celtic tretíkrát remizoval a v tabuľke má 9 bodov.Hráči Paríža St. Germain potvrdili pozíciu favorita a na ihrisku Salzburgu triumfovali 3:0. Slovenský obranca Milan Škriniar sledoval duel z lavičky, do hry nezasiahol v uplynulých troch zápasoch. Pre PSG to bolo iba druhé víťazstvo v LM, po ktorom má na konte 7 bodov.Prekvapenie nedopustili ani hráči Bayernu Mníchov, ktorí zvíťazili v Gelsenkirchene nad Šachtarom Doneck 5:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo v LM po sebe, po ktorom s 12 bodmi poskočili do prvej osmičky tabuľky.Na priebežné druhé miesto za Liverpool sa posunuli hráči Leverkusenu. Tí sa postarali o prvú prehru Interu Miláno, ktorý zdolali na domácom trávniku 1:0. O výsledku rozhodol obranca Nordi Mukiele gólom v 90. minúte.Hráči RB Lipsko prehrali aj v šiestom zápase. Proti Aston Ville dvakrát dotiahli tesné manko, no na gól Rossa Barkleyho z 85. minúty už nedokázali zareagovať.Svoju pozíciu v prvej osmičke znamenajúcu priamy postup do osemfinále si upevnili hráči Brestu. Proti PSV Eindhoven uspeli po výsledku 1:0 a na konte majú 13 bodov.