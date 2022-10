Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe údajne opäť zvažuje odchod z Paríža Saint-Germain. S úradujúcim majstrom Ligue 1 predĺžil zmluvu pred necelým polrokom, no podľa viacerých európskych médií je frustrovaný a rád by zmenil pôsobisko počas zimného prestupového obdobia. Jeho terajší kontrakt platí do roku 2024. Úmysel Mbappeho odísť v januári poprel v utorok športový riaditeľ PSG Luis Campos.



Na konci predchádzajúcej sezóny bol na spadnutie Mbappeho prestup do španielskeho Realu Madrid. Dvadsaťtriročný útočník sa však nakoniec rozhodol zotrvať v PSG - presvedčila ho nová vízia klubu. Parížania dominujú v domácej súťaži takmer desaťročie, od sezóny 2012/2013 im ušiel titul len dvakrát (2017, 2021).



Na európskej scéne však čakajú na vytúžený úspech, na konte majú len jednu trofej z roku 1996, keď získali Pohár víťazov pohárov. Svoje ambície v Lige majstrov zatiaľ nenaplnili ani s Mbappem, Nemarom či Lionelom Messim. V utorok hrali o prvé miesto v H-skupine s Benficou Lisabon a Mbappe nastúpil v základnej zostave. Informácie priniesla agentúra AP. "S Kylianom som každý deň a nikdy nehovoril o tom, že by chcel prestúpiť v januári," zdôraznil Campos pred úvodným výkopom vo vysielaní francúzskej televíznej stanice Canal Plus.