Mbappe už údajne s Realom Madrid podpísal zmluvu do roku 2029

Madrid 2. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe je už hráč Realu Madrid. Renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano prišiel s informáciou, že dvadsaťpäťročný útočník podpísal všetky potrebné dokumenty. Oficiálne potvrdenie zo strany klubu by malo prísť začiatkom budúceho týždňa.



Majster sveta z roku 2018 a vicemajster z uplynulého šampionátu v Katare, sa pripojí k "bielemu baletu" po siedmich rokoch, ktoré strávil v Paríži Saint-Germain. Mbappe podpísal s Realom zmluvu do roku 2029 a podľa informácií zahraničných médií by mal ročne zarobiť 15 miliónov eur. Navyše sa ako voľný hráč môže tešiť na astronomický podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur, ktorý by sa mal rozložiť do piatich splátok.



Mbappe sa rozhodol prestúpiť na Santiago Bernabeu už vo februári, ale verejne to odmietal potvrdiť. V Parku princov sa oficiálne rozlúčil na začiatku mája.



K svojmu novému zamestnávateľovi sa pripojí po blížiacich sa ME v Nemecku, na ktorých budú "Les Bleus" patriť medzi ašpirantov na titul. Francúzi sa v základnej D-skupine stretnú postupne s Rakúskom (17. júna), Holandskom (21. júna) a Poľskom (25. júna).