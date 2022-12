Mbappe vraj nikdy neprekoná sklamanie z finálovej prehry na MS

Paríž 29. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe povedal, že nikdy neprekoná sklamanie z finálovej prehry na MS v Katare s Argentínou (3:3 pp, 2:4 v rozstrele z 11 m). Dvadsaťštyriročný útočník sa však po návrate do zostavy Paríža Saint-Germain hneď gólovo presadil a zariadil triumf svojho mužstva.



Parížania si po viac ako mesačnej prestávke v najvyššej francúzskej súťaži pripísali zisk troch bodov. V 16. kole zdolali predposledný tím tabuľky Racing Štrasburg 2:1 vďaka Mbappeho gólu v piatej minúte nadstaveného času z pokutového kopu. "Mrzí ma prehra na MS, nemyslím si, že sa cez to niekedy prenesiem. No povedal som chalanom, že nie je dôvod, prečo by mal klub platiť cenu za neúspech národného tímu. Sú to dve veľmi odlišné situácie. Teším sa, že sa vraciam s víťazstvom a mám spojenie s klubom, fanúšikmi a spoluhráčmi," povedal najlepší strelec z Kataru podľa agentúry AFP.



Mbappe strelil hetrik počas finále s Argentínou, no ani to nepomohlo Francúzom obhájiť titul. Juhoameričania sa stali tretíkrát v histórii majstrami sveta, keď uspeli v penaltovom rozstrele.