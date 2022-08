Mbappe vraj PSG požiadal o predaj Neymara, no urovnal s ním konflikt

Paríž 16. augusta (TASR) - Kylian Mbappe požiadal svoj klub PSG, aby predal Neymara. Obe futbalové superstar sa medzitým údajne pomerili. Fanúšikovia na sociálnych sieťach kritizujú aj Mbappeho trucovanie na ihrisku, či jeho "zákrok" na ďalšieho hviezdneho spoluhráča Lionela Messiho.



Sobotný úvodný domáci zápas v Ligue 1 odhalil okrem športových pozitív aj negatívne faktory v tíme francúzskeho majstra. Všetko sa nejakým spôsobom točí okolo Mbappeho. Francúzsky ostrostrelec bol po sezóne na odchode do Realu Madrid a jeho šokujúce zotrvanie v PSG vyvolalo na európskej scéne rôzne, i vášnivé reakcie. Nebolo to len tak, podrobnosti novej zmluvy oficiálne nezverejnili, ale "verejné tajomstvo" hovorí o nadštandardnom vplyve na chod klubu, bezprecedentnom v ukotvení hráčskeho kontraktu.



Na "zákulisnom zozname" neželaných hráčov sa údajne ocitol aj Neymar a podľa letných mediálnych šumov sa práve Mbappe snažil o odchod svojho brazílskeho spoluhráča. Akákoľvek forma predaj najdrahšieho futbalistu histórie je však tvrdý oriešok a tak Neymar zostal. Mbappe sa začiatku sezóny zranil a len sledoval, ako jeho klubový sok na ihrisku šéfuje. TASR poukazuje na výnimočnú fazónu Brazílčana, ktorý po dvoch kolách vedie tabuľku strelcov najvyššej súťaže vo Francúzsku (3 góly + 3 asistencie). Celkovo v troch súťažných zápasoch sezóny registruje 5+3. V hodnotení etablovaného portálu SofaScore dostal 9,1, 10 a 9,2, teda pri najvyššej možnej desiatke všetko excelentné známky.



V treťom vystúpení bol spoluaktérom už aj Francúz. Chladný vzťah 23-ročného Mbappeho a 30-ročného Neymara bol v zápase proti Montpellieru (5:2) cítiť od začiatku. Brazílčan žiaril a ani Francúz sa na ihrisku nestratil, ale jeho frustráciu vystihuje akcia, pre ktorú sa ocitol v nemilosti na sociálnych sieťach. Keď v prečíslení Vitinha zvolil menej výhodnú prihrávku na vpravo bežiaceho Messiho, Mbappe demonštratívne nepokračoval v útoku. Tvrdý úder mu priniesli aj penaltové situácie, on svoju nepremenil, jeho sok o 20 minút neskôr áno. Tréner Christophe Galtier na tlačovke povedal: "Na tento zápas sme mali poradovník. Kylian strieľal prvý. Bolo logické, že na ďalšiu šiel Neymar. Uvidíme, ako to bude ďalej." TASR pripomína, že penalty ako zjavný neuralgický bod tímu, majú paradoxný kontext v Lionelovi Messim a jeho pozícii štatistu.



Mbappe nešiel po Neymarovej gólovej penalte do klbka gratulantov, predchádzali tomu dva výrazné vzťahové momenty a vyústili do hitu internetu s kritikou fanúšikov. Po odpískaní penalty si zobral loptu Neymar, povdzbudzovaný Messim i Marcom Verrattim. Z diaľky na Neymara zavolal a o loptu požiadal Mbappe.



"Zábery demonštrujú napätie medzi hráčmi francúzskeho majstra. Na videu vidno, ako hviezdny Kylian Mbappe ľahko strčil do spoluhráča Lionela Messiho. Na ceste za loptou prešiel okolo Messiho, pričom sa najprv na neho úmyselne nepozrel a následne do neho strčil ramenom. Argentínčan zareagoval ohromeným pohľadom," popisuje situáciu populárny rakúsky denník Kronen Zeitung a prikladá aj fotografie Messiho, ktorý sa na Mbappeho otáča s prekvapeným a s jemne rozhorčeným výrazom tváre.



Svoju kvapku oleja do ohňa zrejme pridal aj Neymar, ktorý ohľadom penált neodolal a "poctil" sociálne siete lajkami pod konfrontačnými statusmi. V pondelok prebehla mediálnym priestorom správa zo zákulisia, že aj preto Mbappe opäť požiadal vedenie o predaj Neymara. Britské médiá to uviedli s odvolaním sa na investigatívneho futbalového reportéra Romaina Molinu, ktorý spolupracuje napríklad s Guardianom, BBC, či NY Times. Lenže o niekoľko hodín neskôr iný francúzsky reportér Hadrien Grenier tvítoval, že nový športový riaditeľ PSG Luis Campos mal už rozhovor s oboma hráčmi a povedal im, že ich správanie by nemalo zasahovať do výkonu tímu a že špinavú bielizeň nie je dobré prať na verejnosti. Mbappe i Neymar jeho námietky vraj uznali a celý konflikt považujú za uzavretý.



Prípadnú hernú symbiózu oboch ofenzívnych hviezd (i tej tretej) by fanúšikovia mohli najbližšie vidieť v nedeľu v zápase na ihrisku Lille. Na dvere už začína poklopkávať pre parížsky klub mimoriadne dôležitá sezóna Ligy majstrov (prvé kolo 6.-7. septembra, žreb 25. augusta).