Mbappe vyhlásil, že nateraz zostáva v PSG

Faro 15. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe vo štvrtok vyhlásil, že jeho jediná možnosť je nateraz zostať v Paríži Saint-Germain.



Dvadsaťštyriročný útočník pred dvoma dňami potvrdil, že nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o dvanásť mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva. Zároveň informoval, že rozhodnutie padlo už pred rokom a s klubom o predĺžení kontraktu nikdy nerokoval.



"Už som na to odpovedal. Povedal som, že môj cieľ bol pokračovať v klube, zostať v PSG, teraz je to moja jediná možnosť," odpovedal Mbappe na otázku, ako vidí svoju najbližšiu budúcnosť. Francúzsky reprezentant sa momentálne pripravuje s národným tímom na piatkový zápas kvalifikácie EURO 2024 s Gibraltárom.



Mbappe v utorok informoval vedenie klubu listom, aby potvrdil svoje rozhodnutie spred roka aj písomnou formou: "Nemyslel som si, že list môže niekoho ´zabiť´ alebo uraziť." Jeho rozhodnutie okamžite vyvolalo špekulácie o tom, že z PSG odíde už toto leto. Tento zámer môže mať aj samotný klub, keďže v prípade vypršania zmluvy na budúci rok by hviezdny útočník odišiel úplne zadarmo. "Nie, nešokovalo by ma to," odvetil Mbappe na otázku o možnom prestupe.



Kapitán Francúzska zároveň odmietol špekulácie, že by načasovaním svojho rozhodnutia ovplyvnil prípravu národného tímu na najbližšie zápasy: "Ľudia môžu rozprávať, kritizovať, chápem to. Ale nemajú všetky informácie. Viem, čo robím a prečo to robím. Ako kapitán mam zodpovednosť a trochu rozruchu ma pred ňou nedonúti utiecť."



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že sa "posnaží presadiť", aby Mbappe zostal v krajine. "Chce, aby som zostal v Paríži a môj cieľ je zostať, takže sme na rovnakej vlnovej dĺžke," dodal.



Francúzi po zápase s Gibraltárom privítajú v pondelok ďalšieho súpera z B-skupiny Grécko. V úvodných dvoch dueloch vyhrali nad Holandskom (4:0) a Írskom (1:0). Informovala o tom agentúra AFP.