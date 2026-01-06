Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Šport

Mbappe vynechá pre zranenie Španielsky superpohár

.
Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Mbappe nefiguruje na zápasovej súpiske semifinálového duelu s Atleticom Madrid.

Autor TASR
Džidda 6. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa na vyvrcholení Španielskeho superpohára musia v Saudskej Arábii zaobísť bez služieb Kyliana Mbappeho. Dvadsaťsedemročného francúzskeho útočníka vyradilo z hry zranenie ľavého kolena.

Mbappe nefiguruje na zápasovej súpiske semifinálového duelu s Atleticom Madrid. Prvotné informácie hovoria o minimálne trojtýždňovej absencii. Otázny je tak štart Mbappeho v zápase Ligy majstrov proti AS Monaco, ktorý je na programe 20. januára. Informovala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám