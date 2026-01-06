< sekcia Šport
Mbappe vynechá pre zranenie Španielsky superpohár
Mbappe nefiguruje na zápasovej súpiske semifinálového duelu s Atleticom Madrid.
Autor TASR
Džidda 6. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa na vyvrcholení Španielskeho superpohára musia v Saudskej Arábii zaobísť bez služieb Kyliana Mbappeho. Dvadsaťsedemročného francúzskeho útočníka vyradilo z hry zranenie ľavého kolena.
Mbappe nefiguruje na zápasovej súpiske semifinálového duelu s Atleticom Madrid. Prvotné informácie hovoria o minimálne trojtýždňovej absencii. Otázny je tak štart Mbappeho v zápase Ligy majstrov proti AS Monaco, ktorý je na programe 20. januára. Informovala agentúra AFP.
