Pondelok 13. apríl 2026
Mbappe vynechal nedeľňajší tréning Realu pred odvetou s Bayernom

Na snímke hráč Realu Madrid Kylian Mbappe reaguje v zápase 31. kola španielskej La Ligy Real Madrid - FC Girona v Madride v piatok 10. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe vynechal nedeľňajší tréning Realu Madrid. Dvadsaťsedemročný kanonier potreboval štichy na pravom obočí po zranení v piatkovom zápase s Gironou (1:1).

Real čaká cez týždeň odveta štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov, v prvom zápase prehral 1:2. Španielsky klub uviedol, že Mbappe vynechal nedeľňajší tréning z preventívnych dôvodov. Informovala agentúra dpa.
