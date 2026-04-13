Mbappe vynechal nedeľňajší tréning Realu pred odvetou s Bayernom
Real čaká cez týždeň odveta štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov, v prvom zápase prehral 1:2. Španielsky klub uviedol, že Mbappe vynechal nedeľňajší tréning z preventívnych dôvodov.
Autor TASR
Madrid 13. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe vynechal nedeľňajší tréning Realu Madrid. Dvadsaťsedemročný kanonier potreboval štichy na pravom obočí po zranení v piatkovom zápase s Gironou (1:1).
Real čaká cez týždeň odveta štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov, v prvom zápase prehral 1:2. Španielsky klub uviedol, že Mbappe vynechal nedeľňajší tréning z preventívnych dôvodov. Informovala agentúra dpa.
Real čaká cez týždeň odveta štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov, v prvom zápase prehral 1:2. Španielsky klub uviedol, že Mbappe vynechal nedeľňajší tréning z preventívnych dôvodov. Informovala agentúra dpa.