Mbappe vynechal pre zdravotné problémy 1. tréning pod vedením Arbelou

Na archívnej snímke z 20. decembra 2025 futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Mbappe sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde.

Autor TASR
Madrid 13. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe chýbal na tréningu Realu Madrid, ktorý v utorok prvýkrát viedol v pozícii hlavného trénera Alvaro Arbeloa. Dvadsaťsedemročný útočník zrejme vynechá pre zdravotné problémy stredajší duel Španielskeho pohára proti druholigovému Albacete.

Mbappe sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde. Do stretnutia proti FC Barcelona (2:3), ktoré bolo posledné v pozícii kouča Realu pre Xabiho Alonsa, zasiahol Mbappe ako striedajúci hráč v 76. minúte. Už bývalý kormidelník Alonso po zápase priznal, že nasadiť Mbappeho po problémoch s kolenom bolo riziko. Informovala agentúra AFP.
