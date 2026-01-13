< sekcia Šport
Mbappe vynechal pre zdravotné problémy 1. tréning pod vedením Arbelou
Mbappe sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde.
Autor TASR
Madrid 13. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe chýbal na tréningu Realu Madrid, ktorý v utorok prvýkrát viedol v pozícii hlavného trénera Alvaro Arbeloa. Dvadsaťsedemročný útočník zrejme vynechá pre zdravotné problémy stredajší duel Španielskeho pohára proti druholigovému Albacete.
Mbappe sa vrátil do zostavy „bieleho baletu“ v nedeľňajšom finále španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde. Do stretnutia proti FC Barcelona (2:3), ktoré bolo posledné v pozícii kouča Realu pre Xabiho Alonsa, zasiahol Mbappe ako striedajúci hráč v 76. minúte. Už bývalý kormidelník Alonso po zápase priznal, že nasadiť Mbappeho po problémoch s kolenom bolo riziko. Informovala agentúra AFP.
