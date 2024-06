Mbappe vynechal tréning pred duelom s Holandskom, štart je otázny

Paderborn 19. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe vynechal stredajší tréning pred zápasom proti Holandsku na prebiehajúcich ME v Nemecku. Dvadsaťpäťročný útočník utrpel zlomeninu nosa v úvodnom víťaznom stretnutí v D-skupine s Rakúskom (1:0). Kapitán "Les Bleus" je však podľa agentúry AP pripravený podstúpiť riziko a pokračovať na kontinentálnom šampionáte.



"Bez rizika nie sú víťazstvá," napísal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Mbappe, ktorý si nešťastne zlomil nos v závere duelu proti Rakúsku, keď v snahe zakončiť hlavou narazil tvárou priamo do ramena brániaceho Kevina Dansa. Mbappemu následne prudko začala tiecť krv, ktorá zafarbila jeho biely dres. Po zápase sa podrobil vyšetreniam v nemocnici v Düsseldorfe, po ktorých prišla priaznivá správa, že zranenie si nevyžaduje operačný zákrok. "Kylian by mal byť čoskoro s nami. Zlomený nos nie je koniec sveta," povedal francúzsky stredopoliar Adrien Rabiot.



Mbappeho návrat do zostavy je dva dni pred zápasom s "Oranjes" otázny. Ak bude na turnaji pokračovať, tak si na tvár nasadí ochrannú masku. "Videl som ho dnes ráno, bol na tom o niečo lepšie. Je to veľmi dôležitý hráč, takže jeho absencia by mala vplyv na nás, ale aj na súpera. Bude pre nich iné pripraviť taktiku. Určite chceme, aby hral, ale keď sa pozrieme na našu lavičku, máme možnosti, ako nahradiť Kyliana. Ak by nebol v zostave, bude to ťažšie, ale verím všetkým hráčom, ktorých máme v tíme," konštatoval obranca William Saliba. Francúzsky tréner Didier Deschamps by v prípade Mbappeho absencie mohol svojho kapitána nahradiť skúseným Olivierom Giroudom či Randalom Kolom Muanim.