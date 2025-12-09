< sekcia Šport
Mbappe vynechal tréning pred zápasom s Manchestrom City
Autor TASR
Madrid 9. decembra (TASR) - Futbalový útočník Realu Madrid Kylian Mbappe vynechal utorňajší tréning pred zápasom Ligy majstrov proti Manchestru City. V predošlom stretnutí španielskej La Ligy proti Celte Vigo si zlomil prst a klub informoval, že práve to bol jeden z dôvodov, pre ktoré vynechal tréning. Ďalšími mali byť „iné ťažkosti, ktoré utrpel v danom zápase“.
Real Madrid doteraz odohral v Lige majstrov päť zápasov, v ktorých získal 12 bodov a mieri za priamym postupom do osemfinále. Manchester City získal o dva body menej. Mbappe odohral v prebiehajúcej sezóne 21 zápasov, v ktorých strelil 25 gólov.
