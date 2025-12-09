Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
< sekcia Šport

Mbappe vynechal tréning pred zápasom s Manchestrom City

.
Elektronická tabuľa ukazuje konečný výsledok a futbalistu Realu Madrid Kylian Mbappe po zápase 15. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Celta Vigo v Madride v nedeľu 7. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Real Madrid doteraz odohral v Lige majstrov päť zápasov, v ktorých získal 12 bodov a mieri za priamym postupom do osemfinále. Manchester City získal o dva body menej.

Autor TASR
Madrid 9. decembra (TASR) - Futbalový útočník Realu Madrid Kylian Mbappe vynechal utorňajší tréning pred zápasom Ligy majstrov proti Manchestru City. V predošlom stretnutí španielskej La Ligy proti Celte Vigo si zlomil prst a klub informoval, že práve to bol jeden z dôvodov, pre ktoré vynechal tréning. Ďalšími mali byť „iné ťažkosti, ktoré utrpel v danom zápase“.

Real Madrid doteraz odohral v Lige majstrov päť zápasov, v ktorých získal 12 bodov a mieri za priamym postupom do osemfinále. Manchester City získal o dva body menej. Mbappe odohral v prebiehajúcej sezóne 21 zápasov, v ktorých strelil 25 gólov.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

Týždenník: Omyl pána prezidenta

ÚTOK V BRNE: Pobodaná žena zomrela na mieste