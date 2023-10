Mbappe vystrieľal Francúzom postup na ME

Amsterdam 14. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska si piatkovým víťazstvom na pôde Holandska (2:1) zabezpečili postup na budúcoročné ME v Nemecku. Najväčšiu zásluhu na tom mal dvojgólový útočník Kylian Mbappe. "Les Bleus" si tak zahrajú deviatykrát v sérii na záverečnom kontinentálnom turnaji.



"Dosiahli sme náš cieľ číslo jeden. Mali sme neuveriteľnú šnúru a teraz je na nás, aby sme ju čo najlepšie využili. Uvidíme sa v Nemecku," uviedol francúzsky obranca Lucas Hernandez pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA). Francúzi vstupovali do zápasu s obavami o formu Mbappeho, ktorý sa zotavuje zo zranenia členka. Stačilo však sedem minút a ich obavy sa mohli rozplynúť.



Najlepší kanonier Ligue 1 si v šestnástke vytvoril priestor aj napriek tesnému bráneniu od Lutsharela Geertruidu a po centri Jonathana Claussa volejom otvoril skóre. Útočník Paríža Saint-Germain zabezpečil svojmu tímu dvojgólové vedenie v 53. minúte, keď prudkou strelou spoza hranice pokutového územia strelil jeden z najkrajších presných zásahov v prebiehajúcom kvalifikačnom cykle. Pre Mbappeho to bol zároveň 42. gól v najcennejšom drese, čím prekonal francúzsku legendu Michela Platiniho a dostal sa na štvrté miesto v historickom rebríčku strelcov. Pred sebou má už iba trio Antoine Griezmann (44), Thierry Henry (51) a Olivier Giroud (54). "Keď hrá v takejto forme, tak máme oveľa väčšiu šancu uspieť," povedal na adresu Mbappeho tréner Didier Deschamps.



Holanďania boli opäť ochromení početnými absenciami. "Oranjes" chýbali Frenkie de Jong z FC Barcelona, obranca Bayernu Mníchov Matthijs de Ligt či ofenzívne duo Memphis Depay (Atletico Madrid) a Cody Gapko (Liverpool). Šancu na debut v národnom tíme dostali traja hráči, z toho dvaja v základnej zostave. Jeden z nich bol 21-ročný obranca Quilindschy Hartman, ktorý splatil dôveru trénerovi Ronaldovi Koemanovi v 83. minúte, keď zdramatizoval duel po narážačke so Stevenom Berwijnom. "V prvom rade som smutný, pretože sme nezískali body. Futbal je tímový šport, takže nemôžeme byť spokojní s prehrou. Osobne však môžem byť hrdý na to, že som absolvoval svoj debut. Pred dvoma alebo tromi rokmi to nevyzeralo, že sa to stane," povedal spoluhráč slovenského reprezentanta Dávida Hancka z Feyenoordu Rotterdam.



Holanďania majú po piatich stretnutiach 9 bodov a v nedeľu ich čaká existenčný zápas na pôde Grécka, ktoré je zatiaľ na druhej postupovej priečke s 12 bodmi. Dôležitosť duelu si plne uvedomuje kapitán Holandska Virgil van Dijk: "Ak chceme ísť na majstrovstvá Európy, musíme v Grécku zvíťaziť."