Mbappe zariadil postup Francúzov, Messi udržal šancu pre Argentínu

Argentínčan Enzo Fernandez oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Mexikom na štadióne Lusail v Lusail v Katare, v sobotu 26. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Dauha 27. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska zlomili "prekliatie" európskych šampiónov a ako prví si zaistili postup do osemfinále MS v Katare. Vystrieľal im ho Kylian Mbappe, ktorý dal oba góly obhajcov titulu v sobotňajšom súboji s Dánskom 2:1. Hlavnú úlohu hral aj ďalší kanonier, Lionel Messi dal gól a na druhý prihral pri výhre Argentíny nad Mexikom 2:0 v C-skupine, ktorá udržala Juhoameričanov v hre o postup zo základnej fázy.Francúzi zvíťazili v úvodnom stretnutí nad Austráliou 4:1 a uspeli aj v druhom s Dánmi, ktorí ich zdolali v oboch tohtoročných stretnutiach Ligy národov 2:1 v Paríži a 2:0 doma. Prelomili tak neúspešnú sériu úradujúcich majstrov sveta, tí predchádzajúci Taliani (2010), Španieli (2014) aj Nemci (2018) totiž po zisku titulu nepostúpil na ďalšom šampionáte zo základnej skupiny. "Je to pre nás ideálne, máme šesť bodov a istotu postupu po dvoch zápasoch. Dodá nám to pokoj a istotu pred posledným zápasom v skupine," povedal po triumfe tréner Francúzska Didier Deschamps.Spokojnosť netajil ani stredopoliar Antoine Griezmann, ktorý prihral na druhý gól Mbappeho a patril medzi najlepších hráčov obhajcov titulu.povedal.V druhom skupinovom stretnutí sa zrodil triumf Austrálie nad Tuniskom 1:0, ktorý zariadil v 23. minúte Mitchell Duke. "Aussies" tak patrí s tromi bodmi druhé miesto v tabuľke za šesťbodovým Francúzskom. Dáni a Tunisania majú na konte po bode. V treťom kole proti sebe nastúpia Francúzi v stredu o 16.00 h s Tuniskom a Dáni sa stretnú v rovnakom čase s Austráliou.povedal austrálsky strelec.uviedol tréner Afričanov Jalel Kadri.Argentína nastúpila do súboja s Mexikom s nožom na krku. Lionel Messi a spol. vedeli po úvodnej prehre so Saudskou Arábiou 1:2, že potrebujú bodovať a ideálne vyhrať, aby si udržali nádej na postup do vyraďovacej fázy. V prvom polčase však nič neukázali, proti výbornému mexickému defenzívnemu bloku sa nedokázali presadiť a nemali gólovú šancu. Rovnako to vyzeralo aj v úvode druhého dejstva, ale potom, v 64. minúte, Mexičania prvýkrát v stretnutí nechali priestor Messimu a ten sa predviedol presnou strelou k pravej žrdi spoza šestnástky. Tento moment rozhodol zápas. Mexičania sa potom snažili o vyrovnanie, ale aj po zmene rozostavenia vpredu nič nevymysleli a v 87. minúte definitívne rozhodol Enzo Fernandez.povedal strojca triumfu a kapitán Argentíny Messi.uviedol tréner Mexika Gerardo Martino.Po druhom hracom dni môžu postúpiť zo skupiny všetky štyri tímy. Prví sú štvorbodoví Poliaci, ktorí zdolali Saudskú Arábiu 2:0, i keď v zápase boli aktívnejší ich súperi. V 39. minúte sa presadil Piotr Zielinski a víťazstvo spečatil svojím prvým zásahom na svetových šampionátoch kanonier Robert Lewandowski v 82. minúte. Saudi nepremenili v prvom polčase za stavu 0:1 pokutový kop.Lewandowski sa dočkal gólu vo svojom piatom dueli na MS a jeho tím si výrazne zlepšil pozíciu v boji o postup do osemfinále. Oporou bol brankár Wojciech Szczesny, ktorý okrem penalty zneškodnil viaceré ďalšie nebezpečné pokusy súpera. Saudská Arábia štartuje na šiestych MS, najlepšie si viedla v roku 1994, keď prehrala v osemfinále. Po sobote priebežne klesla na tretie miesto s tromi bodmi, ktoré získala v prvom stretnutí s Argentínou. Tá má po druhom hracom dni rovnako tri body, posledné je Mexiko s jedným.povedal brankár Poľska Wojciech Szczesny.dodal Lewandowski.Stretnutia tretieho a záverečného kola skupiny sa hrajú v stredu 30. novembra, keď v rovnakom čase o 20.00 h nastúpi Poľsko proti Argentíne a Saudská Arábia sa stretne s Mexikom.