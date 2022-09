Mbappe zariadil triumf PSG nad Juventusom: Užívam si novú úlohu

Paríž 7. septembra (TASR) - Kylian Mbappe sa ako najmladší hráč histórie dostal vo futbalovej Lige majstrov na métu 35 gólov. Dosiahol ju vďaka dvom presným zásahom v utorkovom domácom dueli s Juventusom Turín (2:1) v prvom zápase v základnej H-skupine.



Mbappe dosiahol 35 gólov v LM vo veku 23 rokov a 260 dní. Doterajší rekord "uchmatol" spoluhráčovi Lionelovi Messimu, ktorý mal o 47 dní viac, keď v prestížnej súťaži nastrieľal rovnaký počet gólov. "Užívam si moju novú úlohu v tíme. Tréner chce, aby som bol akousi spojkou medzi Leom Messim a Neymarom a pôsobil ako ohnisko našej ofenzívy. Snažím sa tomu prispôsobiť a popri tom dávať aj góly," povedal po stretnutí Mbappe, autor deviatich presných zásahov v šiestich vystúpeniach v prebiehajúcej sezóne.



Francúzsky útočník sa už v prvom polčase prezentoval dvoma skvelými gólmi. Pri prvom mu už v piatej minúte parádne asistoval Neymar, druhý zaznamenal volejom po ukážkovej narážačkovej kombinácii s Achrafom Hakimim v 22. minúte. Juventus v tom momente vyzeral "na uterák", potom však zlepšil hru a striedajúci Weston McKennie po zmene strán skorigoval skóre na rozdiel jediného gólu. PSG si však tesne víťazstvo postrážil.



"Som veľmi spokojný s hrou tímu. Mali sme výborný prvý polčas a dvojgólový náskok, za stavu 2:0 je samozrejme najlepšie pridať tretí gól. Nestalo sa, súper znížil a až do konca potom živil nádej na bodový zisk. Celkovo sa mi však výkon pozdával a keď to nášmu triu v ofenzíve vychádza, tak sa nás musí báť každý súper," vyhlásil tréner domácich Christophe Galtier. PSG zdolal Juventus prvýkrát v deviatich doterajších vzájomných súbojoch, predtým sa však naposledy stretli ešte v roku 1997.



Juventusu chýbalo v Parku princov viacero opôr, vrátane niekdajšieho hráča PSG Angela Di Mariu, a o prekvapenie sa nepostaral. "Mohli sme napokon dosiahnuť aj lepší výsledok, no PSG disponuje výnimočným kádrom so skvelými hráčmi. Úvodných 20 minút sme boli stratení, mali sme až prílišný rešpekt a až časom sme ukázali aj našu kvalitu. Vieme, že sa musíme zlepšiť a pracujeme na tom," vyhlásil kormidelník Juventusu Massimiliano Allegri.