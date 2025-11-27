< sekcia Šport
Mbappe zariadil víťazstvo Realu štyrmi gólmi: „Som veľmi šťastný“
Autor TASR
Pireus 27. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappe sa pri víťazstve Realu Madrid 4:3 na pôde gréckeho Olympiakosu postaral o všetky góly španielskeho veľkoklubu. Po stredajšom dueli Ligy majstrov pochválil spoluhráčov za skvelé prihrávky.
Vedenia sa v 8. minúte ujali domáci, ale Mbappe strelil v rozmedzí 22. a 29. minúty svoj druhý hetrik v sezóne. Dvakrát sa presadil po nábehu na prihrávku za obranu, keď ho našli Vinicius a Eduardo Camavinga. Medzitým skóroval aj hlavou po centri Ardu Gulera. Olympiakos v úvode druhého polčasu znížil na 2:3, ale v 60. minúte pridal Mbappe štvrtý presný zásah, keď pred bránou ťažil opäť z výbornej práce Viniciusa. Domáci korunovali svoj sympatický výkon znížením na prijateľnejších 3:4 v 81. minúte.
„Cítim sa dobre, som veľmi šťastný. Streliť gól je pre mňa vždy radosť. Spoluhráči mi dávajú veľa skvelých prihrávok. Mám veľké šťastie, že môžem hrať v tomto tíme so všetkými hráčmi v kádri. Vždy sa snažím skórovať, niekedy to vyjde, niekedy nie, ale mojím cieľom je vždy pomôcť tímu,“ citoval web Realu Madrid slová Mbappeho, ktorý je s 9 gólmi zatiaľ najlepším strelcom LM. Ďalších 13 presných zásahov pridal v španielskej La Lige, a tak si drží priemer vyše gólu na zápas.
„Biely balet“ ukončil sériu troch zápasov bez víťazstva. V priebežnej tabuľke LM mu patrí 5. priečka so stratou troch bodov na prvý Arsenal. „Bolo veľmi dôležité vrátiť sa na víťaznú vlnu. Vedeli sme, že sme nevyhrali tri zápasy, čo je pre tím ako my dlhá doba. Bolo dôležité zvíťaziť, aby sme zostali v najlepšej osmičke, čo je cieľ tímu pre prvú polovicu sezóny. Bol to dosť náročný zápas. Vieme, že je tu ťažké zvíťaziť. Začali sme veľmi zle a často sme strácali loptu. Dostali sme prvý gól, ale potom sme prevzali kontrolu nad zápasom a dali veľa gólov. Druhý polčas bol vyrovnaný - my sme skórovali, oni skórovali, ale odniesli sme si víťazstvo,“ tešil sa francúzsky kanonier.
Tréner Realu Xabi Alonso pochopiteľne najlepšieho strelca tímu pochválil: „Je veľmi dôležitý. Jeho góly sú kľúčové, ale jeho osobnosť, líderstvo a každodenný vplyv sú nehmotné prednosti pri budovaní tímu a vytváraní spojenia a jednoty. Skórovanie je jeho prirodzeným talentom. Chcem sa sústrediť na to najdôležitejšie, a to na tri body. Chceli sme zvíťaziť, aby sme si zlepšili pozíciu v tabuľke. Teraz máme 12 bodov a ukončili sme našu trojzápasovú sériu bez víťazstva. Necítili sme sa dobre, zápas mal všelijaké fázy. Začali sme dobre, ale po ôsmich minútach sme prehrávali. Napriek tomu sme mali rozvahu, sebavedomie a vyspelosť, aby sme zápas otočili. Na konci na nás vyvíjali silný tlak, museli sme sa prispôsobiť a držať loptu dlhšie.“
Grécky majster má v aktuálnej edícii LM po piatich kolách na konte dva body a nachádza sa na 33. mieste. Pred stredajším zápasom ťahal sériu šiestich zápasov bez prehry v domácej a európskej súťaži. „Real Madrid má najlepších hráčov na svete, technicky výnimočných. Nie je jednoduché vysporiadať sa so spôsobom, akým sa Mbappe a Vinicius na ihrisku navzájom dopĺňajú. Prinútili nás behať viac než ktorýkoľvek súper doteraz. Napriek tomu sme sa nevzdali, ani keď sme prehrávali 1:3 alebo 2:4,“ povedal podľa uefa.com Jose Luis Mendilibar, tréner Olympiakosu.
