Mbappeho budúcnosť v PSG otvorená, Pochettino: Chceme, aby zostal

Paríž 14. októbra (TASR) - Budúcnosť Kyliana Mbappeho vo francúzskom futbalovom klube Paríži St. Germain je stále otvorená, vyhlásil tréner Mauricio Pochettino. Možnosť odchodu 22-útočníka do Realu Madrid stále trvá, no Pochettino uviedol, že PSG urobí všetko pre to, aby hráča udržal.



O reprezentanta Les Bleus má Real Madrid záujem už dlhšie, Mbappe pred začiatkom tejto sezóny uviedol, že by chcel hrať za španielsky klub. Športový riaditeľ PSG Leonardo minulý týždeň kritizoval vedenie Realu, ktoré podľa neho nerešpektuje súčasnú zmluvu Mbappeho, tá sa mu skončí budúce leto. Leonardo si bol istý, že Parížania s Mbappem predĺžia kontrakt, Pochettino je však opatrnejší: "Je to pokojný chlapec, je to veľká osobnosť. Je veľmi spoločenský, má vo veciach jasno a miluje futbal. Na to, že má 22 rokov je veľmi vyspelý. Kylian sa rozhodne, čo musí urobiť. Klub urobí všetko, aby si ho udržal, pretože to je jeden z najlepších hráčov na svete. Ale situácia je otvorená a v budúcnosti sa môže stať čokoľvek, pozícia spred niekoľkých mesiacov sa môže zmeniť. No možnosti ako ho presvedčiť, aby u nás zostal, tu sú," citovala agentúra DPA argentínskeho trénera.