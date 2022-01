Mbappeho trápia slabiny, proti Realu Madrid by však nemal chýbať

Paríž 19. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe má problém so slabinami. Paríž St. Germain však verí, že bude v poriadku 15. februára, keď sa francúzsky klub predstaví v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid.



"Mbappe sa lieči zo zranenia ľavého priťahovača. Viac informácii o jeho stave poskytneme v piatok," citovala zo stanoviska PSG agentúra AFP. Parížsky klub by chcel mať na súboj proti španielskemu súperovi k dispozícii všetky tri hlavné útočné hviezdy, hoci Neymar si v novembri zranil členok a Lionel Messi mal v januári pozitívny test na koronavírus. Argentínčan by však mohol nastúpiť už v nedeľu na súboj najvyššej domácej súťaže proti Stade Reims.