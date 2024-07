Mbappeho v utorok oficiálne predstavia ako hráča Realu Madrid

Madrid 10. júla (TASR) - Francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho v utorok oficiálne predstavia na štadióne Santiaga Bernabeu ako hráča Realu Madrid. Španielsky klub o tom informoval necelých 24 hodín po tom, čo Mbappe s francúzskou reprezentáciou opustili ME po semifinálovej prehre so Španielskom (1:2).



Dvadsaťpäťročný útočník bude nosiť dres s číslom deväť, pri podpise päťročnej zmluvy ho privíta prezident klubu Florentino Perez. Svoj prvý zápas v drese "bieleho baletu" by mal odohrať v auguste proti RCD Mallorca v La Lige. Mbappe prišiel do Realu ako voľný hráč z Paríža SG, jeho ročný plat sa údajne vyšplhal na 15 miliónov eur. Správu priniesla agentúra AFP.