Mbappemu sa nepáči, že Vinicius je terčom piskotu fanúšikov Realu
Vinicius a Jude Bellingham sa stali terčmi piskotu fanúšikov po katastrofálnom týždni, počas ktorého Real podľahol vo finále Španielskeho superpohára rivalovi FC Barcelona.
Autor TASR
Madrid 19. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe vyzval fanúšikov Realu Madrid, aby boli k jeho spoluhráčovi z útoku Viniciusovi Juniorovi zhovievavejší. Brazílčana cez víkend priaznivci „bieleho baletu“ vypískali na domácom štadióne Santiago Bernabeu.
Vinicius a Jude Bellingham sa stali terčmi piskotu fanúšikov po katastrofálnom týždni, počas ktorého Real podľahol vo finále Španielskeho superpohára rivalovi FC Barcelona (2:3) a šokujúco vypadol z domáceho pohára po prehre s druholigovým Albacete (2:3). Vedenie klubu takisto minulý pondelok prepustilo trénera Xabiho Alonsa, ktorého nahradil na poste Alvaro Arbeloa. „Fanúšikovia by si nemali vyberať jedného hráča, ktorého vypískajú. Nič z toho nie je Viniciusova chyba. Je to chyba nás všetkých, ak hráme zle. Vôbec sa mi to nepáčilo,“ povedal Mbappe.
Francúzsky kanonier označil Viniciusa, ktorému v roku 2024 tesne unikla Zlatá lopta, za jedného z najlepších hráčov na svete. „Musíme ho lepšie chrániť, aby nečelil sám kritike. Nie je sám v Reale Madrid. Všetci sme s ním,“ citovala Mbappeho agentúra AFP. Real cez víkend zdolal v La Lige Levante 2:0 a zaznamenal prvé víťazstvo pod vedením Arbelou. V tabuľke sa priblížil na rozdiel jedného bodu k vedúcej Barcelone, ktorá prehrala v San Sebastiane. Madridský veľkoklub v utorok hostí v 7. kole Ligy majstrov AS Monaco.
