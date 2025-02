Mbappemu vytrhli zub, proti Realu Sociedad bude k dispozícii

Madrid 25. februára (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe vynechal tréning Realu Madrid pre problémy so zubom. Tréner Carlo Ancelotti však potvrdil, že 26-ročný útočník bude k dispozícii na stredajší semifinálový zápas Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian.



"Mbappe s nami cestuje," povedal Ancelotti na predzápasovej tlačovej konferencii. "Mal problém so zubom a nemohol trénovať. Každý, kto cestuje, má šancu nastúpiť na zápas," vysvetlil taliansky kormidelník. Agentúra AP informovala, že Mbappe podstúpil zákrok a zub mu vytrhli. V prípade, že nebude schopný nastúpiť, by ho mohol v útoku nahradiť Brazílčan Endrick.



V nedeľnom ligovom zápase proti Girone (2:0) síce Mbappe neskóroval, no v uplynulých štyroch dueloch vo všetkých súťažiach strelil dokopy šesť gólov, vrátane hetriku v odvete play off o osemfinále Ligy majstrov proti Manchesteru City (3:1). Španielsky pohár získal "biely balet" naposledy v roku 2023, v minulom ročníku nestačil v osemfinále na mestského rivala Atletico. Pre Real Sociedad je to prvé semifinále od roku 2020, keď súťaž vyhral.